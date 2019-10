«Es ist nicht realistisch, dass wir am Wahlsonntag tatsächlich so stark zulegen. An den Landratswahlen erreichten wir mit einer sehr starken Mobilisierung 15,2 Prozent. In diesem Bereich werden wir uns auch jetzt wiederfinden. Zurückhaltend bin ich auch deshalb, weil 18,9 Prozent fast doppelt so viel sind wie der prognostizierte Wähleranteil der Grünen auf Schweizer Ebene.

Zudem zeigen aktuelle Umfragen aus anderen Kantonen, dass die Wahlbeteiligung bisher sehr tief ist. Da kann sich bis zum Wahlsonntag noch einiges tun. Natürlich gibt uns die Klimadiskussion Aufwind. Unsere aktuelle Stärke hat aber vor allem mit unserem gut vernetzten, sachlich politisierenden Personal zu tun. Wir sind glaubwürdig, nicht nur bei Umwelt- und Klimathemen, im Gegensatz zur GLP, die in entscheidenden Umweltfragen für die Wirtschaft stimmt und sich für das reichste Viertel der Gesellschaft einsetzt.»