In Binningen gibt es dieses Jahr am 1. August keine offizielle Feier, zumindest hatte dies der Gemeinderat in der Budgetdebatte im Dezember so kommuniziert. Der Grund: Der Einwohnerrat hatte Einsparungen von rund einer Million Franken verbindlich vorgegeben, und dies war eine der Konsequenzen.

Eine der reichsten Gemeinden

Doch vor vier Wochen kam die CVP-Fraktion auf die Idee, mit einem Budgetpostulat den Gemeinderat aufzufordern, die Absage sozusagen abzusagen. «Wir sind eine der reichsten Gemeinden der Region, wir sollten den Nationalfeiertag mit einer würdigen Feier begehen können», meinte am Montag auch Einwohnerrat Marc Schinzel (FDP).

Und auch Philipp Spitz (SP) sprach von einem redimensionierten Rahmen mit «Lampion, Wurst und Brot». Das kam beim Gemeinderat nicht so gut an.