Feuerwerk und Knallerei sorgen für rote Köpfe

Eine Änderung im Polizeireglement birgt Zündstoff. Die Exekutive von Hölstein beantragte bei der Gemeindeversammlung, dass neu auch am 31. Juli, am Tag vor dem Nationalfeiertag, ohne Bewilligung Feuerwerke abgebrannt und Knallkörper gezündet werden dürfen. Das freut nicht alle.

«Dem Gemeinderat ist bewusst, dass dann länger geknallt wird», führte das für Sicherheit zuständige Ratsmitglied Rolf Tschudin am Montagabend aus. Eigentlich sollte man dies einschränken, was aber nicht durchsetzbar sei. Die Kosten für Littering und Abfall seien schon jetzt «enorm», was jedoch ein gesellschaftliches Problem sei, meint Tschudin, der ein paar Baselbieter Gemeinden aufzählt, die Feuerwerke am 31. Juli ebenfalls erlauben. In vielen Kommunen wird der letzte Tag des Juli dem 1. August gleichgestellt.