Ein neuer Bootshafen. Flanieren entlang der Ufer. Wohnen am Wasser, in Gebäuden in Mikado-Stapelbauweise. Für den Birsfelder Hafen gibt es hochtrabende Pläne. Doch das, was dort als nächstes entsteht, passt nicht so recht in die hübschen Visualisierungen der Architekten: eine Mastanlage für Fische.

Das Egli-Becken soll auf dem nordwestlichsten Zipfel des Hafens entstehen, auf dem Gelände der früheren Jowa-Grossbäckerei. Hier, an bester Lage, will die Micarna AG, eine Migros-Tochter, pro Jahr 85 Tonnen Eglifilets produzieren. Dafür muss noch ein Bassin ausgehoben werden.