Fischhändler sitzt auf 130 Tonnen Fisch – zur Not gibt’s Fisch direkt aus der Garage

Toby und Andrea Herrlich sind seit Wochen im Vollgasmodus. Sie verkaufen in Fünf-Kilo-Paketen Fisch aus ihrer Garage. Darin haben sie ein Kühlsystem eingerichtet, um die Fische, die sie zu Tonnen in Möhlin und Pratteln lagern, an Private zu verkaufen. Denn normalerweise sind Restaurants und Grosshändler aus der ganzen Schweiz ihre wichtigsten Abnehmer. Doch dieser Absatz fehlt nun seit fast einem Jahr komplett oder hat nur reduziert stattgefunden.

Die 130 Tonnen Fisch in den Lagern in Möhlin und Pratteln kommen aus der ganzen Welt. Die Herrlichs legen dabei Wert auf Nachhaltigkeit und Tierwohl, soweit dies in der Fischerei möglich ist. In Oberwil betreibt das Familienunternehmen auch einen kleinen Laden, in welchem sie ihre Produkte an Private verkaufen. Doch nun sind sie wegen der Coronapandemie in arger Not.

Die Krise trifft sie wegen der geschlossenen Restaurants einerseits finanziell hart, andererseits müssen sie im schlimmsten Fall tierische Lebensmittel vernichten, falls sie es nicht schaffen, die Lagerbestände rechtzeitig zu verkaufen. Dies wollen sie unbedingt verhindern und arbeiten zurzeit mehr als in normalen Zeiten, verrät Andrea Herrlich. Doch was finanziell reinkommt und an Fisch rausgeht, entspräche dem bekannten Tropfen auf dem heissen Stein. Aufwand und Ertrag stehen in keinem Verhältnis. «Können wir den Fisch weiterhin nur in Fünf-Kilogramm-Paketen in der aktuellen wöchentlichen Menge verkaufen, dauert es elf Jahre, bis unsere Lager leer sind», rechnet Geschäftsführer Toby Herrlich vor.

Grosse Solidaritätswelle bei der Kundschaft

Helfen würde ein klassischer Rampenverkauf im grossen Stil vor Ort in Möhlin und Pratteln. Noch laufen dafür Verhandlungen. Das Ziel sei, erklärt Toby Herrlich, mit einem breiten Aufruf im Internet und in den klassischen Medien möglichst viele Menschen zu erreichen, die einerseits gerne Fisch haben, andererseits auch verhindern möchten, dass Lebensmittel vernichtet werden müssen. Schon jetzt erleben die Herrlichs eine grosse Welle der Solidarität. Nach ihrem «S.O.S-Aufruf» im Internet klingelt das Telefon Sturm und kommen fast im Minutentakt E-Mails mit Bestellungen rein. Aber eben: Diese Verkäufe aus der Garage stehen in keinem Verhältnis zu den Lagerbeständen.