Das Interesse für die Auftaktveranstaltung zur sanften Renovation des Flederhauses «Alte Trotte» in Wegenstetten war riesig. Fast 100 Besucher waren der Einladung der Projektgruppe Pro Natura Aargau unter Leitung von Philipp Schuppli, der Stiftung «Ferien im Baudenkmal» mit Kerstin Camenisch sowie dem kantonalen Fledermausschutzbeauftragten Andres Beck und den Projektleiterinnen Anja Trachsel und Anna Hoyer vom Jurapark Aargau gefolgt.

1995 wurde in den Gemäuern der «Alten Trotte» Wegenstetten die Fledermausart «Grosse Hufeisennase» erstmals gesichtet. In der Schweiz gibt es davon nur noch drei Populationen: in Graubünden, im Wallis und eben in Wegenstetten. Die Leichtgewichte wiegen 30 Gramm, haben eine Spannweite von 40 Zentimetern, können bis zu 30 Jahre alt werden und sind vor allem über blumenreichen Wiesen und Weiden auf Nahrungssuche. An Hochstammbäumen verspeisen sie dann hängend ihre Beute.

Optimale Bedingungen zum Fortbestand

Ziel der Projektgruppe in enger Zusammenarbeit mit dem Bund, dem Kanton, der Gemeinde und vielen weiteren Akteuren ist, dieser kleinen Fledermauskolonie in der «Alten Trotte» optimale Bedingungen zum Fortbestand zu bieten, aber auch das denkmalgeschützte Gebäude zu erhalten. 2016 kaufte Pro Natura Aargau das alte Haus, im Winter 2017/18 begann die behutsame Sanierung des Dachstocks.