Flüchtlingsjahre holen Kantone ein: So reagieren die beiden Basel

Deutschland nahm im September 2015 tausende Geflüchtete auf. In Griechenland stiegen an den Stränden täglich Menschen aus Gummibooten. Auch die Schweiz wurde Zufluchtsort überdurchschnittlich vieler Asylsuchender. 2015 und 2016: Diese beiden Jahre beschäftigen Gesellschaft, Behörden und Politik noch heute. Auch in den Kantonen Basel-Stadt und Baselland.

Der Grossteil der damals in die Schweiz geflüchteten Asylsuchenden bleibt über Jahre. Eine Rückkehr in die Heimatländer ist wegen der Sicherheitslage oftmals nicht möglich. Schutzbedürftige werden in zwei Kategorien eingeteilt: «anerkannte Flüchtlinge» mit Aufenthaltsbewilligung oder «vorläufig aufgenommene Flüchtlinge» und «vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer» mit F-Ausweis. Das Schweizer Asylgesetz sieht vor, dass der Bund sich mit der sogenannten Globalpauschale während fünf respektive sieben Jahre an den Kosten der Sozialhilfe beteiligt. Pro Person und Monat werden 1500 Franken abgerechnet.

Nun veröffentlicht die Basler Regierung erstmals Schätzungen zur Kostenentwicklung. Die Antwort des Regierungsrats auf eine Interpellation von SVP-Grossrätin Gianna Hablützel-Bürki macht deutlich: Die Jahre 2015 und 2016 sorgen im Stadtkanton für neue finanzielle Herausforderungen. Derzeit leben in Basel rund 490 schutzbedürftige Menschen, die keine Globalpauschalen vom Bund mehr erhalten. Gemäss Schätzungen werden es 2020 648 Personen sein, im Jahr darauf rechnet der Kanton mit 828 Personen. 2022 werden 1044 Personen in Basel keine Unterstützung mehr vom Bund erhalten. Das heisst: Die Mehrheit wird danach auf Sozialhilfebeiträge des Kantons angewiesen sein. Basel-Stadt entfallen im Jahr 2022 etwa 17,1 Millionen Franken an Bundesbeiträgen.