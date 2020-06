Flugblatt-Verfasser gegen Aesch Nord wehren sich: «Herausgeber war deutlich genannt»

Geht es nach den Autoren auf der Infoplattform PlanBasel, läuft bei grossen Bauvorhaben in der Region Basel fast alles schief. Auf ihrer Webseite kritisieren die Macher unter anderem das geplante Herzstück für die S-Bahn, die vorgesehene Überbauung des Güterbahnhofs Wolf und jüngst die Entwicklungsplanung für Aesch Nord samt künstlichem See und neuer Veranstaltungshalle, dem Holz-Dom.

Bei der Kritik an Aesch Nord betrat «PlanBasel» jedoch neue Wege: Statt «nur» online verbreiteten die Verantwortlichen ihre Sicht der Dinge analog, liessen am vergangenen Samstag Flugblätter in zahlreiche Aescher Briefkästen verteilen.

Gemeindepräsidentin Marianne Hollinger, die in einer Karikatur als «Dorfkönigin» dargestellt wurde, kritisierte den Stil der Publikation und vermutete dahinter Wahlkampf – am 28. Juni finden in Aesch die Wahlen fürs Gemeindepräsidium statt. Hollinger tritt jedoch nicht mehr selber an.