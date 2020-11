Förderung des Baustoffkreislaufs: Der Kanton Baselland erwacht aus dem Tiefschlaf

Am Mittwoch hat die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) die Landratsvorlage zur Förderung des Baustoffkreislaufs in die Vernehmlassung geschickt. Liest man die Vorlage, passiert etwas, was bei Papieren aus Amtsstuben selten passiert: Man reibt sich verwundert die Augen.

Da wird offen geschildert, wie der Kanton im Vergleich zu andern hinterherhinkt, dass die heutige Situation nicht zukunftsfähig sei und dass nur eine grösstmögliche Wiederverwertung der anfallenden Stoffe aus Abrissen und Aushuben nachhaltig sei. Recycling als das Normalste der Welt also jetzt auch im Baselbiet.

Kanton drückt sich um klare Begründung des Verzugs

Und das, nachdem der Kanton fast ein Jahrzehnt lang zugeschaut hat, wie sich die wichtigste regionale Inertstoffdeponie, die Höli in Liestal, wegen Dumpingpreisen in Windeseile gefüllt hat. Was dem teureren Recycling praktisch jede Chance auf Erfolg nahm.

Die Kritik von Politikern und Umweltschützern liess man abprallen, dafür wurden in der BUD eifrig neue Deponien geplant. Die grosse Frage lautet nun: Wieso kommt der Kurswechsel erst jetzt? Hat das etwas mit dem Stabwechsel in der BUD von Sabine Pegoraro (FDP) zu Isaac Reber (Grüne) zu tun? Oder mit der Pensionierung des Chefs des Amts für Umwelt und Energie, Alberto Isenburg?

BUD-Sprecherin Andrea Bürki antwortet nach interner Rücksprache: «Wenn an der Spitze Änderungen erfolgen, gibt das neuen Wind. Dass die Vorlage erst jetzt kommt, darf nicht an Köpfen festgemacht werden.» Zudem, so ergänzt sie, habe der Kanton bei der «Höli» keine rechtliche Handhabe gehabt, einzugreifen.

Reduktion um 30 Prozent geplant

Fairerweise muss man auch anfügen, dass Pegoraro zumindest im Spätherbst ihrer Regierungszeit reagierte. Sie rief eine Taskforce mit Mitgliedern aus der Verwaltung beider Basel sowie der Baubranche ins Leben, die an der jetzigen Vorlage mitgearbeitet hat. Diese kommt ambitioniert daher: Die grosse Menge an deponierten Bauabfällen aus der Region von jährlich einer Million Tonnen soll um 30 Prozent reduziert werden. Dazu sollen drei Massnahmen beitragen: