Formular statt Baubewilligung: Weniger Stress mit Wärmepumpen

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen, die neben Wohnhäusern im Freien aufgestellt werden, schlägt die Baselbieter Regierung ein einfacheres Verfahren vor. Pumpen von einem Volumen bis zu zwei Kubikmetern sollen von einer Baubewilligung ausgenommen werden. Dies aber nur, wenn sie die Abstands- und Lärmvorschriften erfüllen und nicht in einer Kern-, Ortsbildschutz-, Denkmalschutzzone oder an einem Kultur- oder Naturdenkmal zu stehen kommen. Sie werden jedoch einer Meldepflicht unterstellt. Dies will die Regierung in einer Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz regeln.

Den Anstoss dazu gegeben hat ein Postulat von CVP-Landrat Simon Oberbeck von Oktober 2019. Er könne nicht verstehen, weshalb Eigentümern, die ihr Haus energetisch sanieren möchten, auf diesem Weg noch Steine in den Weg gelegt würden, schrieb Oberbeck in seinem Vorstoss. Es gelte Anreize zu schaffen, damit entsprechendes Vorgehen belohnt und nicht durch aufwendige Bewilligungsverfahren bestraft werde.

Basel-Stadt verlangt schon jetzt keine Bewilligung

Laut Regierungsvorlage an den Landrat soll die Errichtung einer aussen erstellten Wärmepumpe künftig mit einem einfachen Formular – analog dem Meldeverfahren für Solaranlagen – an das Bauinspektorat erfolgen. Vorgesehen ist ein Formular zum Download, das online eingereicht werden kann. Für grössere Wärmepumpen muss die bisherige Bewilligungspflicht aus bundesrechtlichen Gründen beibehalten werden.

Mit seiner neuen Praxis gleicht sich das Baselbiet Basel-Stadt an, in welchem kleinere Wärmepumpen schon länger ohne Bewilligung im Freien gebaut werden können.