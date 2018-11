Die Folgen waren weitreichend: Als der Tanklastwagen mit Methanol im März auf der A2 bei Muttenz verunfallt war, kollabierte der Verkehr in der ganzen Region. Während vielen Stunden war die Autobahn gesperrt, es kam zu Staus auf Gemeindestrassen und sogar in den Quartieren der Stadt.

Jetzt zeigt ein seit dem Wochenende auf Facebook kursierendes Video, wie der Unfall zustande kam. Ein Personenwagen rammte den Lastwagen förmlich zur Seite, so dass dieser in die Abschranken fuhr, kippte und seine explosive Last verlor. Es war Glück, dass es nicht zu einer noch verheerenderen Explosion kam. In der Folge wurde auch das Nadelöhr auf der Autobahnstrecke kritisiert, wo der eine Unfall zu einem Totalkollaps des Verkehrs geführt hatte.