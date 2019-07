14 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub haben Frauen zugute. Die Sache aber hat einen Haken: Wird die Erwerbstätigkeit vor Ende dieser Zeit wieder aufgenommen, endet der Urlaub vorzeitig. Für Landrätinnen ist das ein Problem. Denn die Anwesenheit im Kantonsparlament und Teilnahme an Kommissionssitzungen werden finanziell entschädigt und gelten somit als Erwerbstätigkeit. Will eine Landrätin also nach der Geburt ihres Kindes an den Sitzungen teilnehmen, entfällt damit die Entschädigung – sie müsste also allfällig andere berufliche Tätigkeiten ebenfalls wieder aufnehmen.

Mit dem Dilemma, die Landratstätigkeit einzuhalten oder den Mutterschaftsurlaub weiterzuführen, musste sich auch die Grünliberale Regula Steinemann auseinandersetzen. «Ich bin vergangenes Jahr Mutter geworden und war als Erwerbstätige von der Problematik direkt betroffen», sagt sie. «Es hat mir Mühe bereitet und mich getroffen, dass meine Abwesenheit während des Mutterschaftsurlaubs bei gewissen Personen auf Unverständnis gestossen ist.» Sie wolle, dass die Thematik nicht einfach unter den Teppich gekehrt, sondern aktiv angegangen wird.

Gleich zwei Vorstösse eingereicht

Deshalb hat Steinemann gleich zwei Vorstösse eingereicht: «Teilnahme an den Rats- und Kommissionssitzungen während des Mutterschaftsurlaubs» sowie «Stellvertretung für Parlamentarier/innen während längerer Abwesenheit», so die Titel. Im einen bittet sie die Geschäftsleitung, zwei Punkte zu prüfen. Einerseits soll abgeklärt werden, ob die Geschäftsordnung des Landrats geändert werden könnte. So sollen Landrätinnen während des Mutterschaftsurlaubs ohne Sitzungsgeld, also ehrenamtlich, an Rats- und Kommissionssitzungen teilnehmen können.

Weiter soll geprüft werden, ob es andere Möglichkeiten gibt, damit die Frauen an den Sitzungen dabei sein können, ohne dass ihr Mutterschaftsurlaub vorzeitig enden muss. Der zweite Vorstoss fordert eine Prüfung der Stellvertretungsregeln in anderen Kantonen, welche Regelungen im Baselbiet anwendbar wären, was sie kosten würden sowie welche Gesetze angepasst werden müssten.

«Es sollte beides möglich sein»

«Die Entscheidung zwischen Mutter oder Politikerin sein, wie sie erstaunlicherweise in gewissen Köpfen noch verankert ist, sollte nicht getroffen werden müssen», findet Steinemann. «Es sollte in einer fortschrittlichen Gesellschaft beides möglich sein, sofern man ein ausgewogenes Parlament wünscht.»

Für jene, die gerne an Rats- oder Kommissionssitzungen teilnehmen möchten, soll diese Möglichkeit eröffnet werden, ohne dass sie dadurch ihre Mutterschaftsentschädigung einbüssen.