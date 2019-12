Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen – eine Person schwer verletzt

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Baselland fuhr eine 58-jährige Autofahrerin von Grellingen herkommend auf der Baselstrasse in Richtung Abzweiger Laufen / Eggfluetunnel und beabsichtigte nach links in Richtung Laufen abzubiegen. Dabei übersah sie einen korrekt fahrenden und vortrittsberechtigten Personenwagen, welcher von Laufen in Richtung Basel fuhr. In der Folge kam es, kurz vor dem Eggfluetunnel, zu einer seitlichen Frontalkollision zwischen den beiden Personenwagen.

Die unfallverursachende Lenkerin wurde beim Unfall schwer verletzt und musste durch die REGA in ein Spital geflogen werden. Der Lenker des korrekt fahrenden Personenwagens wurde beim Unfall leicht verletzt.

Die beiden Fahrzeuge erlitten Totalschaden und wurden abgeschleppt.

Während der Sachverhaltsaufnahme und den Bergungsarbeiten musste der Eggfluetunnel für knapp drei Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.