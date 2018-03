In der Nacht von Freitag auf Samstag, 23./24. März, kurz nach 03.00 Uhr, registrierte die Baselbieter Polizei im Rahmen einer semi-stationären Radaranlage auf der Birseckstrasse in Birsfelden einen Autolenker, welcher mit massiv übersetzter Geschwindigkeit in Richtung Birsfelden Zentrum unterwegs war.

Die Messung ergab eine Geschwindigkeit von 102 km/h; auf dem betreffenden Streckenabschnitt sind 50 km/h zulässig.

Gemäss Strassenverkehrsgesetz handelt sich bei dieser Geschwindigkeitsübertretung um einen Raserfall. Laut der Baselbieter Polizei muss der 38-jährige Lenker seinen Führerausweis abgeben. Ausserdem hat die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.