Wie die Probaselbieter ziehen auch die Berntreuen am Abstimmungssonntag im Herbst 1989 fahnenschwenkend durch Laufen. Den Abstimmungssonntag verbringen die Proberner im Restaurant zum Hirschen in Laufen. Dort verfolgen sie im Regionalfernsehen, wie die einzelnen Gemeinden abgestimmt haben.

Am 12. November 1989 treffen sich die Laufentaler Probaselbieter in einem grossen Festzelt auf dem Laufner Amtshausparkplatz. Als klar ist, dass die Laufentalerinnen und Laufentaler für den Kantonswechsel votierten, bricht frenetischer Jubel aus. Anschliessend ziehen die Abstimmungssieger mit wehenden Fahnen durch die Laufner Altstadt.

In den Wochen vor dem Abstimmungssonntag am 12. November 1989 ist das Laufental mit Plakaten zugepflastert. Die Probaselbieter und die Berntreuen versuchen, die wenigen noch Unentschlossenen auf ihre Seite zu ziehen. Die Laufentaler Bewegung auf der einen und die Aktion Bernisches Laufental auf der anderen Seite organisieren auch viele Veranstaltungen.

Knapp zwei Jahre nach der Abstimmung von 1983 kommt ans Licht, dass der Kanton Bern die Proberner vor der Abstimmung heimlich finanziell unterstützte. Das Bundesgericht entscheidet am 20. Dezember 1988, die Abstimmung zu annulieren. Mitglieder der Laufentaler Bewegung feiern vor dem Gericht in Lausanne ihren Sieg. Die Abstimmung soll im November 1989 wiederholt werden.

Die Stimmberechtigten des Baselbiets heissen die Laufentaler willkommen: Am 11. September 1983 votieren 73 Prozent der Baselbieter Abstimmenden für die Aufnahme der Laufentaler – gleichentags entscheiden sich letztere allerdings für einen Verbleib bei Bern. Auf einer grossen Anschlagetafel in Aesch werden die Ergebnisse eingetragen. Auch acht Jahre später, am 22. September 1991, sagen die Baselbieter Ja zum Laufental, mit 59 Prozent allerdings nicht mehr ganz so euphorisch.

Die Laufentaler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger verlassen am 11. September 1983 das Laufner Stadthaus. Mit 56,7 Prozent der Stimmen entscheiden sie sich gegen den Aufnahmevertrag mit dem Kanton Baselland. Die Abstimmung lockt 93,0 Prozent der Stimmberechtigen im Tal an die Urne. Das Laufental bleibt beim Kanton Bern.

Die Feindeligkeiten blieben ihm ein Graus

Die Verbundenheit mit dem Heimatkanton wurde dem ehemaligen Schul- und Hauswart in die Wiege gelegt. «Mein Vater war ein stolzer Berner, und wir hatten eine enge Beziehung zum Emmental», erzählt Kirchhofer, der in Brislach aufgewachsen ist. Als im Bezirk Laufen ein Kantonswechsel in den Bereich des Möglichen rückte, schloss er sich der Aktion Bernisches Laufental an, die sich für den Verbleib bei Bern einsetzte.

Die Feindseligkeiten, die lange Zeit zwischen Berntreuen und Probaselbietern herrschten, blieben ihm jedoch ein Graus. «Ich war für den Frieden und für Fairness.» Er habe sich einzig dazu bereit erklärt, Plakate und Sticker der Berntreuen aufzuhängen, sofern diejenigen der Probaselbieter dabei nicht überklebt wurden.

«Dass durch die Streitereien um die Kantonszugehörigkeit des Laufentals Vereine auseinanderbrachen und Freundschaften kaputt gingen, fand ich schlimm», erzählt Fritz Kirchhofer. Das Argument der Probaselbieter, die Lebenswelt der Laufentaler befinde sich im Raum Basel und nicht im Bernbiet, habe durchaus etwas für sich gehabt. «Aber uns ging es als finanzstarker Bezirk im Kanton Bern gut.»

Ein Umzug ins Bernbiet kam nicht in Frage

Selbstverständlich sprach er sich bei den Abstimmungen jeweils dafür aus, bei Bern zu bleiben. Am Abstimmungssonntag im November 1989 habe er es in Brislach nicht ausgehalten und sei in den Jura gefahren, um zu wandern. Als er zurückkam, stand das Ergebnis fest: Das Laufental wechselt zum Kanton Basel-Landschaft.