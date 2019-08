Der ehemalige Baselbieter Grünen-Landrat Philipp Schoch hat am Wochenende seinen Partner geheiratet. Was an sich Privatsache ist, hat vorliegend eine politische Dimension. Schoch, 2016/2017 Landratspräsident und damit höchster Baselbieter, postete auf Facebook Fotos von seiner Hochzeit in Karlsruhe und schrieb: «Schade, dass das in der Schweiz (noch) nicht möglich ist.»

In der Schweiz hätte der 46-jährige Prattler die gleichgeschlechtliche Partnerschaft nur eintragen lassen dürfen; eine den Hetero-Paaren gleichgestellte Ehe gibt es nicht. Schoch wollte aber richtig heiraten – so entschieden sich die beiden für eine Eheschliessung in Deutschland. «Für mich ist wichtig, dass unsere Ehe gleichgestellt ist zu einer klassischen Hetero-Ehe und dass ich künftig von ‹meinem Mann› sprechen kann – und nicht von ‹meinem eingetragenen Lebenspartner›».