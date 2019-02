Seit 2003 bietet das Gymnasium Liestal die bilinguale Matur in Französisch und Deutsch an. Das heisst, dass zusätzlich zum Französisch-Unterricht die Fächer Geschichte, Geografie, Mathematik und Physik in französischer Sprache unterrichtet werden.

Jetzt kann das Gym die Früchte dieser Bemühungen ernten: Vorgestern wurde ihm an einer Feier von einer Mitarbeiterin der französischen Botschaft das von Frankreichs Aussenminister unterzeichnete Label «FrancEducation» des französischen Staats überreicht. Das Gym Liestal ist nach Schulen in Zürich und Bellinzona erst die dritte in der Schweiz, die diese Auszeichnung erhält.

Der «bikulturelle» Lehrer Didier Moine ist eine der treibenden Kräfte rund um die Förderung des Französischen am Gym Liestal. Die Auszeichnung biete Chancen und könnte Fenster im EU-Raum öffnen, die für seine Schule sonst geschlossen blieben, sagt er im Interview. Und er äussert sich auch zum Stellenwert des Französischen in der zunehmend anglisierten Deutschschweiz.