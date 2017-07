Die Regierungen beider Basel machen vorwärts bei der Fusion der öffentlichen Spitäler der beiden Kantone, des Universitätsspitals Basel (USB) und des Kantonsspitals Baselland (KSBL). Zudem wollen die Regierungen künftig die Gesundheitsversorgung mit einer gemeinsamen, vereinheitlichten Spitalliste planen.

Die beiden Kantonsregierungen haben am Montag zwei Staatsverträge in die Vernehmlassung gegeben. Beide Verträge sollen im Jahr 2020 in Kraft treten.

Basel-Stadt bringt 70 Prozent ein

Gegenüber dem im vergangenen September präsentierten Konzept für die Spitalgruppe schlagen die Regierungen einige politisch bedeutende Änderungen vor. So zum Beispiel in der Frage der Stimmkraft: Im vergangenen September hiess es noch, dass die beiden Kantone gleichberechtigt in der neuen Spitalgruppe mitreden dürfen. Dies, obwohl Basel-Stadt – Stand 2016 – 71,5 Prozent an Eigenkapitalwerten und Baselland «nur» 28,5 Prozent einbringt. Von dieser Regel sind die Regierungen nun offensichtlich abgerückt.

In der Mitteilung vom Montag zur Spitalgruppe wird nun aber dieses Eigenkapitalverhältnis betont. Dies mit dem Zusatz, bei zentralen Beschlüssen wie einer Änderung des Gesellschaftszwecks sei ein Mindestquorum von 75 Prozent der Stimmen nötig. Definitiv festlegen wollen die Regierungen das Beteiligungsverhältnis kurz vor der Fusion im Jahr 2019 aufgrund der Substanzwerte.

Im Vorfeld kam namentlich aus Basel starke Kritik am paritätischen Stimmenverhältnis. Die nun vorgesehen Lösung kann als Zugeständnis an die Stadt gesehen werden. Allerdings sagte der Baselbieter Gesundheitsdirektor Thomas Weber (SVP) im September noch, eine Minderheitsbeteiligung des Baselbiets hätte politisch im Landkanton keine Chance.

«AG mit öffentlichem Zweck»

Als Rechtsform der Spitalgruppe ist eine Aktiengesellschaft mit öffentlichem Zweck vorgesehen. Aus gewerkschaftlichen Kreisen wurde bereits Kritik an der Wahl der Rechtsform laut, sie befürchten eine weitgehende Privatisierung der öffentlichen Spitäler. Die Regierungen betonen nun aber, dass das Motiv für die Wahl dieser Rechtsform nicht in der Erzielung einer Rendite liege. Auch soll sich die Aktiengesellschaft immer zu mindestens 70 Prozent im Eigentum der öffentlichen Hand befinden. Derzeit befinden sich USB und KSBL vollständig in Kantonsbesitz.

Auch bei den Arbeitsverhältnissen haben die Regierungen eine Lösung gefunden, die noch zu diskutieren geben könnte: So sollen die Mitarbeitenden der fusionierten Spitäler künftig bei der Pensionskasse Basel-Stadt versichert sein. Dies dürfte bei den Baselbieter Bürgerlichen auf Kritik stossen. Auch ist vorgesehen, dass das neue Spital mit den Sozialpartnern einen neuen Gesamtarbeitsvertrag aushandelt.