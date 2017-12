Drei Monate ist es her, dass am 23. September FCZ-Fans in ihrem Extrazug in Pratteln die Notbremse zogen. Beim Bahnhof kam es zu Schlägereien – und einer Viertelmillion Franken Sachschaden. Es war bereits das dritte Mal, dass es in Pratteln rund um ein Spiel zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich zu Radau kam.

Vorgestern im Prattler Einwohnerrat entlud sich die Wut, die sich offensichtlich angestaut hatte. Und die Wut richtet sich klar gegen die Fussballvereine, allen voran den FC Basel – es fiel sogar der Ausdruck «Scheiss-FCB». Der Verein (und sein Umfeld) solle sich nicht mehr länger aus der Verantwortung ziehen und die Wahrung der Sicherheit auf die Polizei abschieben, lautet der Tenor im politischen Pratteln. «Sobald Sachschaden entstanden ist und Menschen gefährdet sind, ist eine Grenze überschritten», sagte Marc Bürgi (BDP). «Dann braucht es mehr als reguläre Polizeieinsätze. Dann haben die Vereine gegenüber der Öffentlichkeit die finanzielle Verantwortung zu tragen.»

Den Fanclubs nahmen zahlreiche Einwohnerräte nicht ab, dass sie gegen die wenigen Krawallmacher nichts tun könnten. «Die wissen genau, wer die Chaoten sind», sagte Urs Schneider (SVP). Für Stephan Bregy (FDP) ist das für die Vereine nur eine Frage des Willens.