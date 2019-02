«Ich bin jetzt seit drei Jahren arbeitslos und habe über 200 Bewerbungen geschrieben. Wenn wir uns bereichert haben, warum bin ich dann jetzt beim Sozialamt?», fragte der 60-jährige ehemalige Verwaltungsrat genervt. Auch sein 59-jähriger Bruder, ehemaliger Verwaltungsratspräsident, wehrte sich in der Gerichtsverhandlung gegen die Vorwürfe. «Wir sind nie von einer Betriebsschliessung ausgegangen, da können Sie mich noch hundertmal fragen. Ich habe selber diverse Einsparungen realisiert, habe täglich 10, 12 oder auch 14 Stunden dafür gearbeitet», beteuerte er.

Die Kunden der Galaxys Fitness AG in Liestal erlebten die Geschichte allerdings etwas anders: Am 1. Mai 2016 hing an der verschlossenen Türe bloss ein Schild, wonach das Studio ab sofort geschlossen sei. Der Ärger war gross, zumal viele Leute kurz zuvor noch ein Jahres- oder gar Zweijahresabo gelöst und auch vorausbezahlt hatten.

Die Finanzprobleme der Firma begannen allerdings früher, mindestens ab dem Jahr 2012. Der 59-Jährige wetterte im Strafgericht in Muttenz am Montag lange über die miserable Verkehrsituation insbesondere rund um das Schild-Areal wegen der damaligen H2-Bauarbeiten. «Die Leute sind im Stau gestanden, es gab fast keine Parkplätze mehr. Im 2014 wurde das dann besser, aber die Frauen hatten abends auf dem dunklen Parkplatz einfach Angst», sagte er. So habe man Kunden verloren.

Angeklagt wegen Misswirtschaft

Die Brüder stehen allerdings nicht vor Gericht, weil die Galaxys AG Konkurs gegangen ist, sondern weil sie trotz überschuldeter Firma nicht den Konkursrichter benachrichtigt haben. Der Tatbestand heisst «Misswirtschaft», im konkreten Fall spricht die Staatsanwaltschaft von Konkursverschleppung. So bewegte sich das Eigenkapital der Firma in den Jahren 2012 und 2013 noch zwischen 6400 und 7700 Franken, ab 2014 war es bereits im sechsstelligen negativen Bereich.