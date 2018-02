Per Ende Januar schloss die Bau + Hobby-Filiale im Allschwiler Bachgraben ihre Tore. Seither hängen in der Umgebung auffällige Plakate von Jumbo. Auf ihnen heisst es etwa: «Hält länger als Ihr Bau + Hobby am Bachgraben», darunter der Zusatz: «Für alle Heimwerker, die ihren alten Bau + Hobby vermissen: Jumbo Allschwil, Binningerstrasse 74.»