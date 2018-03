Vor einem halben Jahr dann der Schock: Entlang der Birs verläuft eine zwölf Zoll dicke Erdgashochdruckleitung mit maximal 70 Bar des Wärmeverbunds Mittelland (WVM). Der neue Zonenplan war quasi hinfällig, weil Bauten in der Nähe der Gasleitung zu gefährlich wären. Die Uptown Basel AG hat ihre Baukörper bereits in Richtung Industriestrasse hin verschoben.

Am runden Tisch des Arlesheimer Gewerbe- und Industrievereins (AGIV) am Dienstagabend im Forum Würth wurde nun deutlich: Die Gemeinde und der Kanton sind ihrer Koordinationspflicht, die der Bund in der Störfallverordnung seit 2013 vorsieht, nicht nachgekommen. Die Gasleitung hatten die Behörden aber schon länger auf ihrer Rechnung gehabt.

Der Ball liegt bei der Gemeinde

Die Versäumnisse der Behörden kommen die Landbesitzer teuer zu stehen. Die betroffenen Parzellen verlieren an Wert, Haftungsfragen stehen im Raum. Am runden Tisch konnten die Experten des Gasverbunds sowie von Bund, Kanton und Gemeinde zwar etwas Licht ins Dunkel bringen. Doch die Rechtsunsicherheit bleibt. Dies zeigten auch die Fragen der Landbesitzer nach den Referaten und der Podiumsdiskussion. «Wir haben ein Bauprojekt in Planung. Was sollen wir jetzt tun? Und wer übernimmt den Schaden der Wertminderung unseres Landstücks, das wir erst gerade gekauft haben?» Die Landbesitzer müssen wohl weiter zuwarten. Der Ball liegt nun bei der Gemeinde, die für den Konsultationsbereich entlang der Gasleitung, in dem hohe Gefahren für Mensch und Umwelt bestehen, eine Ergänzungsbestimmung im Zonenplan integrieren muss.

Für Verärgerung bei den Landbesitzern sorgte eine Verfügung der Gemeinde. Diese verbietet den Landbesitzern «personenintensive Nutzungen» in einer Zone bis 130 Meter entlang der Gasleitung. Die Verfügung verlangte der Baselbieter Regierungsrat. Diese widerspreche aber der gängigen Praxis, wonach entlang einer Gasleitung jedes Baugesuch individuell betrachtet werden müsse, kritisierte Martin Wechsler, der Vertreter der Gebäudepensionskasse. Dieser gehören 25 KMU an und sie besitzt im Tal 55'000 Quadratmeter Land.

Die Gebäudepensionskasse hat darum gegen die Verfügung gerichtlich Beschwerde eingelegt, diese aber vorerst gestoppt. «Wir wollen sehen, was die Koordination bringt. Wenn nichts dabei rauskommt, sind wir überzeugt, dass wir vor Gericht recht bekommen.»

Falsche Angaben des Kantons

Martin Merkhofer, Leiter Sektion Störfallverordnung beim Bundesamt für Umwelt, stimmte Martin Wechsler zu: Eine solche Passage existiert im Gesetz nicht. Doch er gab zu bedenken, dass es eine gewisse generelle Regelung brauche. Auch stimmen die 130 Meter nicht. «Der Konsultationsbereich liegt in Arlesheim bei 100 Metern», stellte Merkhofer klar. Er fordert die Gemeinde und den Kanton auf, ihrer verpassten Koordinationspflicht nachzukommen.

Um die Gefahr durch die Gasleitung einzuschränken, sind Schutzmassnahmen wie Betonüberdeckungen und sogar neue Leitungsrohre denkbar. Verstärkte Gebäudehüllen bei Neubauten sind nötig. Die Planung der Bauprojekte und deren Raumaufteilung gewinnen durch die Gefahren der Gasleitung an Bedeutung. Gemeinderat Daniel Wyss stellte aber klar: «An der Verdichtung und der höheren Wertschöpfung im Tal wollen wir festhalten.»