Nach der «Gmeini» das Referendum

Der Baukredit von 18 Millionen Franken für den Neubau des 40-jährigen Hallenbads – fünf Millionen davon übernimmt der Kanton, eine Million davon steuern die umliegenden Gemeinden bei – wurde an der Gelterkinder Gemeindeversammlung von Ende Juni 2016 klar bewilligt. Gegen diesen Beschluss ergriff ein Komitee das Referendum und reichte dieses mit 414 gültigen Unterschriften ein; nötig gewesen wären deren 410. Am 25. September letzten Jahres bestätigte das Stimmvolk an der Urne den Entscheid der Gemeindeversammlung mit 1710 Ja- gegen 711 Nein-Stimmen, dies bei einer Stimmbeteiligung von über 60 Prozent.