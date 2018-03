Neben dem Terminplan für Planung und Bauarbeiten werden in Oberdorf die Platzverhältnisse die grosse Herausforderung sein bei der Erneuerung der Waldenburgerbahn. Die Baselland Transport AG (BLT) informierte die Dorfbevölkerung am Montagabend über den Stand der Arbeiten und gewährte mit dem Vorprojekt von 2017 einen «Blick in die Werkstatt». Das definitive Bauprojekt wird in der zweiten Hälfte dieses Jahres ausgearbeitet.