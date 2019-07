Nicht das Wochenende, sondern der heutige Donnerstag könnte für die meisten Bewohnerinnen und Bewohner von Liestal, Lausen, Arisdorf, Seltisberg, Lupsingen und Nuglar-St. Pantaleon zum Höhepunkt der Woche werden.

Heute entscheidet der kantonale Krisenstab, ob das Trinkwasser seinen Namen wieder verdient und ohne Erkrankungsrisiko genossen werden darf. Das würde das aufwendige Abkoch-Regime, das seit letztem Freitag von Nöten ist, beenden.

Das ganze Szenario weist auf einen solchen Entwarnungsentscheid: Nach jetzigem Wissensstand erfolgte die Verunreinigung heute vor einer Woche. Am Freitag zeigten die Proben eine so hohe Anzahl Keime, dass sie nicht gezählt werden konnten. Die Wasserversorgung Liestal begann sofort mit der Chlorung in den Pumpwerken und Reservoirs.

Am Samstag war die Verschmutzung etwas tiefer, die Chlorung wurde nochmals erhöht. Am Sonntag sank die Verschmutzung markant, am Montag wurden keine Kolibakterien mehr in den Trinkwasserproben gefunden. Am Dienstag wurde die Chlorierung abgesetzt, die Proben zeigten nach wie vor keine Keime. Weil es aber etwas mehr als einen ganzen Tag braucht, bis sich das Chlor in den Leitungen abgebaut hat, zeigen erst die Probeentnahmen von gestern Abend, ob das Wasser auch ohne Chlor keimfrei bleibt.