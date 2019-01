«Ich habe gar nichts mit den Laptops zu tun gehabt», beteuerte der 37-jährige Mann am Dienstag im Gerichtssaal in Muttenz. Sein Name war zwar nicht Hase – doch er wusste von nichts: Weder von Wetteinsätzen, die bezahlt worden sind, noch von einem Thermodrucker für Wettquittungen, und auch der Begriff «Siskowin» sagte ihm nichts.

Laut ihm sassen bloss ein paar Kumpels zusammen in der Vereinswirtschaft des «Gamer Club Liestal», weil sie ihm beim Putzen halfen und soeben eine Pause machten.

Auch illegal gewirtet

Staatsanwalt Daniel Stehlin sah das ein wenig anders: Der Mann habe als Vizepräsident des Clubs zumindest für den Zeitraum vom September 2016 bis April 2017 im Clublokal einem unbestimmten Kreis von Gästen Wetten auf Fussballspiele angeboten. Dabei habe er mit der Firma Siskowin aus Costa Rica zusammengearbeitet, die solche Wetten gewerbsmässig anbiete, aber über keine Bewilligung für die Schweiz verfügt.

Konkret soll der 37-Jährige seinen Gästen fünf Laptops zur Verfügung gestellt haben. Damit konnten sie ihre Wetten platzieren. Die Einsätze habe er dann einkassiert und auch die entsprechenden Quittungen ausgehändigt. Am Tag der Razzia soll er mindestens 535 Franken an der Vermittlung verdient haben. Dazu stellten die Kontrolleure auch noch einen Verstoss gegen das Baselbieter Gastwirtschaftsgesetz fest, weil er ohne Bewilligung gewirtet hatte.

Verteidiger Peter Niggli betonte, Motorrad-Champion Tom Lüthi habe jahrelang für die mit Siskowin vergleichbare Firma «Interwetten» Trikotwerbung getragen. «Wie soll mein Mandant da wissen, ob das verboten ist?». Auch spiele man online per Kreditkarte oder mit einer Prepaidkarte vom Kiosk, niemand brauche dafür Bargeld einzukassieren.

«Das ist einfach ein Märchen», kritisierte der Verteidiger. Und wenn sein Mandant jemandem ein Sandwich gebe, der ihm beim Putzen helfe, dann sei das auch keine Bewirtung.

Einzelrichter Beat Schmidli widersprach: Die gefundenen Wett-Tickets seien nicht mit Prepaid- oder Kreditkarten bezahlt worden. Auch hätten mehrere Zeugen bestätigt, dass der Angeklagte einkassiert und mit dem Thermodrucker Wettquittungen ausgestellt habe. «Ihm musste klar gewesen sein, dass er mit dieser Infrastruktur gegen Bezahlung Wettspiele ermöglicht. Offenbar ist das regelmässig gemacht worden», so Schmidli.

Aufgrund des Polizeirapportes sei auch klar, dass die dort angetroffenen Personen nicht am Putzen, sondern am Konsumieren waren.

Glimpflich davon gekommen

Die Sanktion ist relativ mild: Der 37-jährige Mann muss eine Busse von 600 Franken bezahlen und den nachgewiesenen Gewinn von 535 Franken abgeben. Wieviel Geld tatsächlich verdient worden ist bleibt unklar.

Dazu kommen allerdings Verfahrens- und Urteilskosten von rund 4000 Franken. «Der Verstoss gegen das Gastgewerbegesetz war eher harmlos», betonte Schmidli.

Das Verfahren stützte sich noch auf das alte Bundesgesetz über Lotterien und gewerbsmässige Wetten, hier waren für Übertretungen Bussen von maximal 10'000 Franken möglich. Seit September 2017 ist das neue Geldspielgesetz in Kraft, dieses sieht nun Bussen bis 500'000 Franken oder für gröbere Verstösse gar Freiheitsstrafen vor.