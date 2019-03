Föderalismus begünstigt Kriminelle – zumindest in der Schweiz. Kontrolliert ein Polizeikorps des Kantons A einen Verbrecher, erfahren die Beamten meist nichts davon, wenn ihre Kollegen in Kanton B gegen genau diesen Kontrollierten ermitteln. Der Datenaustausch zwischen den 26 Polizeikorps ist nicht automatisiert, Schnittstellen für Abfragen fehlen. Es gibt zwar das automatisierte Polizei-Fahndungssystem Ripol. Es schlägt jedoch nur an, wenn eine Person bereits zur Fahndung ausgeschrieben worden ist.

Die Baselbieter Polizei will den Kantönligeist jetzt bändigen. Ihre Forderung: Alle Ermittlungsdaten sollen in einer zentralen Datenbank zusammengefasst werden. «Wir brauchen ein Kriminalanalyse-System für die ganze Schweiz, im Idealfall sogar für ganz Europa», sagte Mark Burkhard, Kommandant der Polizei Basel-Landschaft, an der Medienkonferenz zur Kriminalstatistik in Liestal.

«Die Informationssysteme der verschiedenen Polizeien müssen miteinander kommunizieren können.» Zwar würden die Korps Daten austauschen, jedoch meist nur im konkreten Verdachtsfall. «Auch ist der Aufwand erheblich.»

Burkhard nannte als negatives Beispiel den Terroranschlag in Strasbourg vom 11. Dezember 2018. Der Attentäter war in sieben Kantonen aktenkundig – darunter Baselland. «Wir erfuhren per Zufall davon, dass gegen den Attentäter auch in Basel-Stadt etwas vorlag», sagte Burkhard. «Wir haben die Daten dann per E-Mail erhalten und von Hand ins System eingetragen. Das ist unbefriedigend im Jahr 2019.»

Mittelweg Polizei-Konkordat

Neben Fragen der IT und der Ressourcen gibt es bei einer nationalen Polizei-Datenbank noch ein weiteres Hindernis: Die Rechtsgrundlage fehlt. Die Kantone sind für die Kriminalitätsbekämpfung innerhalb ihrer Grenzen zuständig. Interkantonale Projekte müssen die jeweiligen Kantonsparlamente separat genehmigen.