Erst wenige Tage zuvor fiel der Protest der Studierenden am Dies Academicus in Basel noch deutlich grösser aus. Und die Landratsdebatte zum Uni-Leistungsauftrag 2018-21 wäre eigentlich der perfekte Ort für einen weiteren grossen Aufmarsch der Studis gewesen, um gegen die Sparbemühungen an der Universität Basel zu protestieren. Auch der theatralisch schwarz angemalte Sarg, den die Studierenden durchs Stedtli trugen, hatte durchaus Symbolkraft.