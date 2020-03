«Gegen Zwangsjacke»: Neues Komitee will Boden-Initiative bodigen

In Binningen hat sich ein Gegen-Komitee zur Initiative «Binninger Boden erhalten!» gebildet. Das überparteiliche Komitee «Gegen die Boden-Initiative» argumentiert, mit der Annahme des Begehrens würde die Gemeinde in ihrem finanziellen Spielraum zu stark eingeschränkt. Es handle sich um eine Zwangsjacke.

Die Boden-Initiative stammt von der SP Binningen. Der Initiativ-Text sieht vor, dass die Gemeinde kein Land mehr verkaufen darf, ohne gleichwertigen Ersatz zu beschaffen. Zwar könnten Private Grundstücke der Gemeinde überbauen, sie hätten dafür jedoch einen Baurechtszins zu entrichten.

Die kommunale Abstimmung ist für den 17. Mai 2020 vorgesehen, vorbehältlich der möglichen Verschiebung wegen der Folgen des Corona-Virus.

Gemeinde kämpft mit steigenden Schülerzahlen

Laut Gegen-Komitee drohen mit der Boden-Initiative Steuererhöhungen. Es teilte am Dienstag mit: «Binningen hat in den nächsten Jahren einen Investitionsbedarf von rund 180 Millionen Franken – rund ein Sechstel soll mit Landverkäufen realisiert werden.» So seien etwa zwei neue Schulhäuser geplant. Die von den Initianten geforderten Ersatz-Landkäufe seien nicht realistisch.

Die Initiativ-Gegner schreiben, es handle sich um «breit abgestütztes überparteiliches Komitee von besorgten Bürgerinnen und Bürger». Unter den zahlreichen Komiteemitgliedern befänden sich Vertreterinnen und Vertreter «aller bürgerlichen Parteien bis weit in die Mitte». Ein Blick auf die Mitgliederliste zeigt aber: Von den 23 Aufgeführten gehören zwölf der FDP und zehn der SVP an, jedoch nur einer der CVP.

Basel-Stadt war Vorbild

Die Binninger SP hat die Volks-Initiative im Juni 2018 eingereicht. Inspiriert war sie von einer entsprechenden Vorgänger-Initiative, die im Kanton Basel-Stadt im Februar 2016 angenommen worden war. Das Begehren mit dem Namen «Neue Boden-Initiative (Boden behalten und Basel gestalten)» kam im Stadtkanton auf einen hohen Ja-Anteil von fast 67 Prozent. Die Initianten argumentierten, nur mit einem faktischen Landverkaufs-Verbot könne Bodenspekulation Einhalt geboten werden.

Die SP Binningen schreibt: «Boden ist in einer dichtbewohnten Agglomerationsgemeinde wie Binningen ein kostbares Gut. Die SP Binningen setzt sich deshalb dafür ein, dass mit der Veräusserung von Boden, welcher der Gemeinde gehört, zurückhaltend umgegangen wird.» Mit den Baurechts-Verträgen solle in erster Linie subventionierter Wohnungsbau gefördert werden, etwa Projekte von Wohnbau-Genossenschaften.

Gemeinde- und Einwohnerrat lehnten die Initiative ab. Im Orts-Parlament stimmten SP und Grüne fast geschlossen dafür – SVP, FDP und CVP jedoch ebenso beinahe geschlossen dagegen.