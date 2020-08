Gegner des Projekts im Hardwald mobilisieren so früh wie nie

Eine steife Brise weht derzeit durch Muttenz. Dass Primeo Energie zusammen mit der Gemeinde und dem Kanton im Hardwald zwischen Rangierbahnhof und Autobahn zwei grosse Windturbinen aufstellen will, löst heftigen Widerstand aus (bz berichtete). Entladen wird sich das Gewitter erstmals morgen Abend im grossen Saal des Kongresszentrums Mittenza. Dann stellt der Gemeinderat das Projekt der Bevölkerung vor.

Doch schon seit Primeo Anfang August an die Öffentlichkeit gegangen ist, wächst die Kritik stetig. Flugs gründete SVP-Landrätin Anita Biedert das «Aktionskomitee gegen Windkraft in der Muttenzer Hard». Gestern kündigte sie an, morgen Abend in der Mittenza eine Petition zur Unterschrift aufzulegen. Kritik äusserte auch der Birsfelder Gemeindepräsident Christof Hiltmann und fuhr damit dem Muttenzer Gemeinderat Thomi Jourdan in die Parade, der für das Projekt weibelt. Am vergangenen Donnerstag schaltete sich schliesslich der Verein Wind-Still um den Füllinsdörfer Garagisten Christoph Keigel mit einer Medienmitteilung ein, die das Projekt als «heisse Luft» abtut.

Baugesuch ist frühestens im Sommer 2021 bereit

Eine Angst, die in Muttenz umgeht, ist, dass Primeo die beiden Windräder auf dem kleinen Dienstweg errichten kann – ohne dass das Projekt vor die Gemeindeversammlung muss. Dies, weil die Muttenzer schon 2009 entschieden haben, dass im Zonenplan ein Standort in der Hard für den Betrieb einer Windenergieanlage vorgesehen ist. Und auch der Landrat hat 2015 die Hard als Windkraftgebiet im kantonalen Richtplan erfasst.

Dabei hält der Muttenzer Gemeinderat in der Einladung zum Infoabend fest, dass der Zonenplan Landschaft eine Aktualisierung benötigt. Das bestätigt Primeo-Energie-Sprecher Jo Krebs: «Die Aktualisierung des Zonenplans erfordert die Zustimmung der Gemeindeversammlung. Die Muttenzer haben es jetzt selbst in der Hand.» Bereits Ende September werde die Gemeinde ein öffentliches Mitwirkungsverfahren durchführen.