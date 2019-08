Jetzt herrscht in Waldenburg helle Aufregung. Gerüchteweise plant der Theologe am Samstagabend eine neuerliche Aktion, wenn anlässlich des Reformationsschwanks im Stedtli ein Spanferkel am Spiess gebraten wird. Die «Schweiz am Wochenende» telefonierte heute mit ihm.

Herr Baumann, stimmt es, dass Sie am Samstagabend eine Protestaktion in Waldenburg planen?

Lukas Baumann: Ja, wir überlegen uns, etwas zu machen. Entscheiden werden wir spontan.

Was haben Sie vor?

Wir wissen es noch nicht. Wenn, dann ist es eine spontane Aktion. Aber selbstverständlich ohne Handgreiflichkeiten oder dergleichen.

Wer ist wir?

Wir sind zu dritt.

Wieso dieser Protest? Jedes Wochenende werden an irgendeinem Fest Ferkel am Spiess gebraten.

Wenn es ein gewöhnliches Fest wäre, würden wir gewiss nichts sagen. Aber der Reformationsschwank ist im Grunde eine Kirchenveranstaltung. Da darf man höhere moralische Ansprüche stellen, insbesondere auch, was das Tierwohl angeht. Die Kirche sollte mit gutem Beispiel voran gehen.

Aber geisseln werden Sie sich nicht nochmals?

Nein, das war damals in Sissach ein einmaliger Gag. (bos)