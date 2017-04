Liebe Fluglärmgegner, reist doch mal in eine Grossstadt!

Mit dem Gejammer über den «Fluglärm» seid ihr Unterbaselbieter mitschuldig an der finanziellen Situation in eurem Kanton.

Klingt irgendwie nach gelangweilten Baselbieter Hausfrauen, das Gejammer über den Fluglärm. Zumal die direkt Betroffenen auf dem Binninger Bonzenhügel in Häusern mit doppelt verglasten Scheiben leben, die sie einfach nur zumachen müssten, wenn sie den «Fluglärm» nicht ertragen. An dieser Stelle empfehle ich den notorischen Lärmgegnern sowieso mal, den Flieger zu nehmen. Wie wärs, über Pfingsten in eine Grossstadt wie London, Paris oder Berlin zu fliegen? In den Millionenstädten würden sie eine interessante Beobachtung machen: Obwohl das Leben hier begleitet wird von einem steten, ohrenbetäubenden Lärm, leben hier tatsächlich auch: viele gesunde Rentner über 65. Gemäss Studien ist die Lebenserwartung in Grossstädten gar höher als auf dem Land – weil die Gesundheitsversorgung besser ist als in abgelegenen Gemeinden.

Gemäss der Baselbieter Angst, wonach der Lärm zu einem erhöhten Herzinfarktrisiko führt, müsste in Londons Innenstadt jeder schon vor dem 50. Geburtstag das Zeitliche segnen. Und um den Gedanken zu Ende zu führen: Wie ginge es den Piloten erst, die diesem Fluglärm tagtäglich ausgesetzt sind? Kaum einer würde wohl je das Pensionsalter erreichen. Kurzum: Die Baselbieter hätten Wichtigeres zu tun als den Fluglärm und damit direkt den Flughafen zu bekämpfen. Zumal dieser auch für ihre Wirtschaft existenziell ist. Das ist nämlich die weit wichtigere Erkenntnis der Recherchen vergangener Woche: dass tausende Jobs in der Region am Frachtverkehr hängen, der über den Euro-Airport abgewickelt wird.

Ja, wollen sie dem Kanton einen wirklich grossen Gefallen tun, dann sollten sie die Nachtflugsperre eher einschränken als ausbauen. Hunderte Arbeitsplätze könnten somit auch im Baselbiet geschaffen werden. Ihr, liebe Unterbaselbieter Lärmfluggegner, könnt mithelfen, den Baselbieter Wirtschaftsmotor anspringen zu lassen, indem Ihr nur ein bisschen mehr Fluglärm über euch ergehen lässt. Und diejenigen unter Euch, die nicht einmal das leise Summen hinter den doppelverglasten Fenstern ertragt, leistet euch halt eine Dreifachverglasung. Mit dem Geld, das Ihr durch Eure tiefen Steuern auf die Seite legen könnt.