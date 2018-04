Im Kanton Baselland ist das Baufieber ausgebrochen. Einen ganzen Reigen an neuen Umfahrungen, Zubringern und Tangenten sehen die kantonalen Planer vor – so auch in Reinach: Dort ist eine Teilumfahrung geplant. Die Gemeinde nahm den Ball dankend auf. Sie nennt die Entlastungsstrasse sogar eine Bedingung für eine neue Tramverbindung in Ost-West-Richtung. Sinngemäss liess der Gemeinderat verlauten: Ohne neue Strasse – kein neues Tram.