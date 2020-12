Gemeinden sollen an der Leine bleiben: Zwei Paragrafen wurden aus dem Gesetz gestrichen

Die Gemeinden dürfen von den Grundeigentümern Abgaben erheben, wenn sie Land auf- und umzonen. Der Kanton darf ihnen das nicht verbieten, wie er das im seit Mai 2019 geltenden Gesetz über die Abgeltung von Planungsmehrwerten tut. Denn das bedeutet eine bundesgesetzwidrige Verletzung der Gemeindeautonomie. Das besagt zusammengefasst das Bundesgerichtsurteil, das am Montag veröffentlicht wurde. Die obersten Richter in Lausanne taxierten zudem den Freibetrag von 50'000 Franken, den das Gesetz vorsieht, als zu hoch.

Bundesgericht als «Lehrer»

Sie widersprechen dabei dem Landrat und dem Baselbieter Stimmvolk, die beide das Gesetz abgesegnet hatten. Bestätigt sieht sich hingegen die Gemeinde Münchenstein. Diese hatte bereits 2013 in einem Reglement eine kommunale Abgabe auf Auf- und Umzonungen festgelegt. Sie war es auch, die das kantonale Gesetz bis vor Bundesgericht anfocht. Der Gemeinderat hat das ausgesetzte Reglement deshalb am Dienstag wieder umgehend in Kraft gesetzt, wie er mitteilt.

Trotz der Rüge durch das Bundesgericht bleibt das kantonale Gesetz weiterhin in Kraft. Ab sofort sind aber zwei ungültige Paragrafen ausgesetzt. «Etwas salopp gesagt, hat das Bundesgericht wie ein Lehrer die Fehler aus dem Gesetzestext gestrichen», erklärt Andres Rohner, Leiter der Rechtsabteilung der kantonalen Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD).

30 Prozent Abschöpfung war ursprünglich erlaubt

Rechtlich wäre es also zulässig, das amputierte Gesetz als Dauerzustand zu belassen. «Das wäre uns natürlich am liebsten», sagt der Münchensteiner Gemeinderat Daniel Altermatt (GLP). Dann könnten die Gemeinden beliebig hohe Abgaben verlangen, ohne eine Beteiligung des Kantons.

Doch nichts tun, das will die Baselbieter Regierung ausdrücklich nicht. Gestern teilte sie mit, sie werde dem Landrat «zeitnah» eine neue Vorlage unterbreiten, «welche dem bundesgerichtlichen Entscheid Rechnung trägt».