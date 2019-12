Gemeinderäte im Baselbiet sind Männersache

«Gemeinderat mag die Frauen nicht.» So hiess ein Leserbrief, der in der vergangenen Ausgabe des «Wochenblattes» abgedruckt wurde. Die zwei Autorinnen, Margareta Bringold und Sandra Rieder, kritisieren dabei, dass seit acht Jahren nur Männer im Wahlener Gemeinderat sitzen. Am 8. Februar 2020 treten vier von fünf zur Wiederwahl an.

Was Bringold und Rieder dem Gemeinderat vorwerfen, ist eine fehlende Motivation, den abtretenden Kollegen durch eine Frau zu ersetzen. Die zwei Einwohnerinnen der Laufentaler Gemeinde schreiben, dass der Gemeinderat plane, «in stiller Wahl wieder einen Mann in das Gremium zu wählen». Dies, obwohl «auch konkret wählbare und engagierte Frauen konkret Interesse bekundet haben», beklagen sie. Dabei hatte Margareta Bringold, die sich lokal für die Grünliberalen engagiert, sich bereit erklärt, bei der Suche nach Kandidatinnen zu helfen. Der Gemeinderat habe das lieber auf eigene Faust unternommen und «keine Frau gefunden, die ins Team passen würde», erklärt Margareta Bringold auf Anfrage der bz. Dabei kann sie sich nicht vorstellen, dass die Herren bei 500 stimmberechtigten Frauen in der Gemeinde niemanden finden konnten.

Reine Männerrunden und «Hennen im Korb» kommen oft vor

Im Leserbrief ruft Bringold zu weiblichen Kandidaturen auf und hofft, bis Ende der Eingabefrist am 23. Dezember eine Kandidatin stellen zu können. Die Situation des Dorfes Wahlen bezüglich Frauenanteil in der Exekutive ist kein Einzelfall. In elf Gemeinden des Baselbietes wird die Bevölkerung nur von Männern regiert. In 42 Gemeinderäten sitzt nur eine Frau unter Männern. Und nur sieben Gemeinden haben eine Frauen-Mehrheit in der Exekutive. Insgesamt beträgt der Frauenanteil in den 86 Baselbieter Gemeinderäten 28,4 Prozent. Das ist weitaus tiefer als im Regierungsrat, wo mit Monica Gschwind und Kathrin Schweizer immerhin zwei Frauen in der Regierung sitzen (40 Prozent). Das ist auch tiefer als in den kantonalen und nationalen legislativen Organen: Im Landrat werden 38,9 Prozent der Sitze von Frauen belegt, während im Nationalrat sogar fünf von sieben Mitgliedern weiblich sind.