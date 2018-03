«Die Landschaft wird ruiniert»

Die dafür nötigen Bauarbeiten würden die Rütihard verschandeln, schimpfen mehrere Redner am Mikrofon. «Die entscheidende Frage ist doch: Wie können wir dies verhindern?», fragte ein Mann gleich als erstes. Eine wirkliche Antwort konnte ihm Ruedi Brunner nicht geben. «Die Rütihard ist einer wunderbarer Platz, eine Perle sondergleichen», klagte ein anderer.

Die Folgen von Salzbohrungen könne man seit Jahren unterhalb des Egglisgrabens gegenüber sehen, sagte ein Hobbyjogger. «Der Lärm und Gestank der Bohrmaschinen ist dort mehrere hundert Meter weit zu hören und riechen. Die ganze Landschaft wird für längere Zeit ruiniert.»

Architekt Fabio Felippi wundert sich, dass so nahe und sogar innerhalb des Naturschutzgebiets Rothallenweiher gebohrt werden dürfe. «Eigentlich haben sich die Schweizer Salinen dazu verpflichtet, dort nicht zu bohren. Schon nur eine Mountainbikestrecke sorgt in Naturschutzgebieten für Ärger.»

Bürgerrat schweigt

Andreas Schlumpf, Partner der ältesten Tochter der Familie Brunner, rief alle Versammlungsteilnehmer dazu auf, Mitglied der Facebook-Gruppe zu werden oder sich in die ausgelegten Listen einzutragen, damit sie immer mit den neusten Informationen versorgt werden können. Und dies taten die Leute in grosser Zahl. «Wir werden die Rütihard nicht kampflos den Rheinsalinen überlassen», kündigte Schlumpf an. «Das war jetzt erst der Anfang und wir werden dranbleiben!» Mehrere Redner forderten den Bürgerrat als Landbesitzer auf, sich zur Sachlage zu äussern.

Doch die anwesenden Bürgerräte schwiegen. «Wir am Freitag informieren», sagte deren Präsident Hans-Ulrich Studer lediglich. Bei aller Kritik gab es vereinzelt auch Verständnis für die Salzbohrungen. Alt Gemeinderat Benjamin Meyer sieht die Landesversorgung mit Salz als übergeordnetes Ziel. «Salz ist der einzige Bodenschatz, den wir in der Schweiz haben. Weshalb sollen wir den im Boden lassen?» Muttenz habe mit seinen Salzvorkommen eine Verantwortung gegenüber der Schweiz, findet Meyer.