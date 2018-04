Am zweiten Verhandlungstag im Prozess gegen Heinz Spring stand die eigentliche Tat im Vordergrund. Über drei Stunden hinweg befragte das Strafgericht Muttenz Spring zur Tötung von Iris K. Der Angeklagte gab von Beginn weg zu, die Tat begangen zu haben. 1996 war Spring für einen Doppelmord in Hägendorf verurteilt worden. Vier Jahre nach der Freilassung wurde der ehemalige Bodybuilder zum Wiederholungstäter.

Musste Iris K. wegen eines Mordes oder einer vorsätzlichen Tötung sterben? Die Befragung des Strafgerichts und des Präsidenten Andreas Schröder konzentrierte sich auf diese zentrale Frage. Detailliert schilderte Heinz Spring die Vorgänge am Tag der Tat, dem 12. November 2015. Am jenem Abend tötete er Iris K. auf brutalste Weise mit einem Gertels und einem Outdoormesser. An die Tat kann sich Spring nicht mehr erinnern. Schon gestern hatte er gesagt: «Es geschah aus totaler Überforderung und in einem emotionalen Ausnahmezustand.»

Nachdem Iris K. Heinz Spring deutlich gemacht hatte, dass sie sich von ihm trennen würde, reiste Spring nach Süditalien zu seiner Schwester. Früher zunächst angekündigt, kehrte der Doppelmörder von Hägendorf bereits am 11. November nach Basel zurück. Davon erzählte er Iris K. nichts. Im Gegenteil: Am Tag der Tat hatte er seiner Ex-Geliebten eine Nachricht geschrieben. Darin schrieb er, er werde am Strand in Süditalien schwimmen gehen. In Wahrheit weilte Spring aber in seiner Wohnung in Basel. Am Abend wollte er, gemäss eigenen Aussagen, seine Ex-Geliebte überraschen und sich danach das Leben nehmen.

In seinen Äusserungen vor dem Strafgericht in Muttenz wich Spring nicht im Geringsten von seiner Tatversion ab. Dabei musste der Angeklagte immer und immer wieder Widersprüchlichkeiten, mit denen ihn die Richter konfrontierten, aus dem Weg räumen. Beispielsweise sagte Spring aus, er habe am Morgen des 12. November den Suizid-Beschluss gefasst. Aus den Akten geht hervor, dass er zu einem späteren Zeitpunkt eine Nachricht an Iris K. sandte und darin von einem vereinbarten Treffen am Sonntag schrieb, auf das er sich freue.

Unzählige Indizien lassen auf deuten auf einen kaltblütig geplanten Mord hin. Spring widerlegte alle entsprechenden Vorwürfe und verteidigte den Standpunkt, er habe die Tat aus dem Affekt begangen. In einer Alditasche hatte er Kabelbinder, Feldstecher, Champagner, Tücher, zwei Messer ein Beil und eine Buschschere dabei. All diese Gegenstände seien Geschenke an Iris K. gewesen, die sie für ihren Garten am Greyerzersee habe gebrauchen können. Gerichtspräsident Schröder sagte hierzu: „An einem Strafgericht sehen diese Gegenstände nicht gerade nach Gartenutensilien aus.“

Nach der Tat lief Heinz Spring nach Liestal, wo er sich nach eigenen Angaben das Leben nehmen wollte. Doch dann kehrte er an den Tatort zurück und wurde gefasst. Weshalb Spring zurückkehrte, ist unklar. Der Ehemann von Iris K. vermutet, er habe auch ihn töten wollen. Denn nach der Tat schrieb Spring eine Mail an Hans Koller, in welcher er über Iris K. herzog und provozierte.

Ob die Indizien und Widersprüchlichkeiten von Springs Aussagen genügen, um ihn auf Mord zu verurteilen, wird sich weisen. Am Nachmittag werden Staatsanwaltschaft, Pflichtverteidigung und Opferanwalt ihre Plädoyers ausführen.