Mitten in den Diskussionen um die Fusion des Basler Universitätsspitals mit dem Kantonsspital Baselland geht ein kleines Regionalspital in die Offensive. Die anthroposophische Klinik Arlesheim plant einen Neubau mit 36 Patientenzimmern. Er soll das heutige Spital-Hauptgebäude am Stollenrain ersetzen, die frühere Ita Wegmann-Klinik. Insgesamt will die Privatklinik 70 Millionen Franken in den künftigen Gesundheitscampus investieren. Die Lukas Klinik bleibt erhalten, wird jedoch saniert. Die Pläne für den Neubau sehen 36 Betten vor, bei Spitzenbelegung ist auch eine Doppelbelegung der Zimmer möglich. Zusammen mit der Lukas Klinik und weiteren Angeboten umfasst der Campus in Arlesheim künftig rund 100 Betten.