Geteert, nicht geerdet — Muttenz und Ettingen bekommen moderne Pumptracks

Die Idee kam in beiden Gemeinden von privater Seite. In Ettingen war es der Verein Blauen Biker, der mit dem Wunsch nach einem Pumptrack bei der Hintere Matten an die Gemeinde trat. In Muttenz war es der Verein Pumptrack Muttenz, der eine solche Anlage neben dem Beachvolleyballfeld beim Hallenbad forderte. Ein Pumptrack ist eine hügelige Bahn mit Steilwandkurven, die sich mit dem Mountainbike durch Ausnützen der Wellen befahren lässt, ohne zusätzliches Pedalen.

Zwar gibt es in der Nordwestschweiz bereits ähnliche Anlagen, etwa in Therwil oder Reinach. Diese sind aber aus Erde, was bei nassem Wetter Schwierigkeiten bereitet. Diejenige beim Buschweilerhof in Basel sei sehr klein, diejenige in Gempen fast nur mit dem Auto erreichbar, sagt Debbie Gilgen, Präsidentin des Muttenzer Vereins. Deshalb solle die neue Bahn in Muttenz geteert sein. «Eine Anlage, wie wir sie planen, gibt es noch nicht in der Region.» Auch der Pumptrack in Ettingen soll geteert sein. Doch der Unterschied ist die Finanzierung. «Der Gemeinderat sagte uns, dass wir hinter dem Hallenbad einen Pumptrack bauen dürfen», sagt Gilgen in Muttenz. Es habe aber auch klar geheissen: «Die Gemeinde beteiligt sich nicht finanziell und übernimmt keine Verantwortung für die Anlage.» Auf Seiten der Gemeinde klingt es etwas anderes. «In seinem Antrag vom November 2018 an den Gemeinderat legte der Verein dar, dass er die notwendigen finanziellen Mittel selber beschaffen möchte», schreibt Claudia Fetzer, Leiterin Abteilung Hochbau und Planung, auf Anfrage.