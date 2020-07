Gewässer werden abgefischt: Baselbieter Fische zügeln bachab

Der Homburgerbach, der Eibach, der Bennwilerbach, der Diegterbach, der Schönthalbach, die Ergolz: Sie alle mussten in den vergangenen Tagen aufgrund der anhaltenden Trockenheit teilweise ausgefischt werden. Pro Einsatz werden dabei mehrere hundert Fische umgesiedelt, wie Ueli Meier, Vorsteher des Amts für Wald beider Basel (AfW), sagt. Besserung ist nicht in Sicht: Weitere Ausfischungen im oberen Kantonsteil stehen an, so Meier. Man stelle sich beispielsweise die Abfischung der Ergolz auch unterhalb von Sissach vor.

Zur Umsiedlung von Fischen komme es zwar jeden Sommer, wie Meier erklärt. Doch dieses Jahr ist die Lage besonders prekär: Beim Homburgerbach beispielsweise waren längere Bachabschnitte betroffen als noch im Vorjahr, wie Meier bestätigt. Denn trotz des regnerischen Junis leiden die Bäche stärker als in anderen Jahren.

«Die Untersuchungen der Bau- und Umweltschutzdirektion zeigen, dass vom Juniregen praktisch nichts im Grundwasserkörper gelandet ist», so Ueli Meier. «Und die Bäche leben vom Grundwasser.» Hinzu kommt, dass der diesjährige Juli in der Region Basel der niederschlagsärmste seit Messbeginn 1864 ist. In Basel gab es bis zum 28. Juli lediglich 5,6 Millimeter Niederschlag – das entspricht 6 Prozent der Norm von 1981−2010.

Ergolzfische können nicht in der Birs leben

Betroffen sind von den Abfischungen hauptsächlich Bachforellen, Groppen und Schmerlen. «Sollten auch Abfischungen im unteren Bereich der Ergolz oder der Frenke notwendig sein, kommen weitere Arten wie das Bachneuauge oder die Nase dazu», so Ueli Meier. Die Fische werden von Zivilschutzangehörigen in Zusammenarbeit mit den Experten des AfW umgesiedelt. Wie das aussieht, zeigte Patrik Reiniger, Leiter des kantonalen Krisenstabs, gestern in einem Tweet.