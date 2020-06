Am Samstagmittag, kurz vor 12 Uhr, wurde eine Frau in Pratteln tödlich verletzt. Die Polizei nahme einen 56-jährigen Mann in der Wohnung an der Muttenzerstrasse fest. Er wird dringend verdächtigt, das Gewaltdelikt verübt zu haben.

Der genaue Tathergang ist Gegenstand der aufgenommenen Ermittlungen durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft. "Weitere Informationen können zurzeit nicht gemacht werden", schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

