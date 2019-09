Das sagte Bürgerrat und Finanzchef Daniel Sturzenegger am Rande der Bürgergemeindeversammlung vom Montagabend zur bz. «Wir wollen die Öffentlichkeit auch an den Erträgen teilhaben lassen.» Dies sei aber nur Teil eines ganzen Verhandlungspakets rund um die «Höli» mit der Stadt. Sturzenegger führt dabei seit dem abrupten Rücktritt von Bürgergemeindepräsident René Steinle per Ende August (siehe Kasten) die Delegation der Bürgergemeinde. Auf Details will er wegen der laufenden Gespräche nicht eingehen.