Im Kantonsspital Baselland (KSBL) sorgt ein anonymes Schreiben für Aufregung, das an mehrere Medien der Region gegangen ist und in dem schwere Vorwürfe an die Adresse der Spitalleitung gerichtet werden. So sollen kürzlich an einer Kontrolle des Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic derart gravierende Mängel entdeckt worden sein, dass das Spital eine «empfindliche Busse» bezahlen müsse und eine Strafanzeige eingereicht werde.

In einer Stellungnahme zeigt sich das KSBL wenig erfreut über diese Art der Denunziation. Man pflege einen offenen Dialog und suche bei Problemen im Gespräch nach Lösungen. Was die besagte Kontrolle angeht, so habe Swissmedic tatsächlich einige Punkte festgehalten, die es «nachzubessern» gilt. «Als grösster Schwachpunkt wurde der nicht durchgängige Vigilanz-Prozess kritisiert. Dies ist Gegenstand interner Abklärungen», schreibt das KSBL. Unter «Vigilanz» fällt die gesetzliche Pflicht für Spitäler, schwerwiegende Vorkommnisse mit Medizinprodukten an Swissmedic zu melden.

Andererseits sei die anonym erhobene Behauptung, dass Swissmedic eine Strafklage in dieser Sache einreichen werde, «reine Spekulation», da der Inspektionsbericht gar noch nicht vorliege.

Auf Anfrage der bz bestätigt Swissmedic, dass die Untersuchungsergebnisse noch nicht ausgewertet worden sind. Inhaltlich äussere man sich nicht zu einem laufenden Verfahren.