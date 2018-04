Rund 34 Stunden nach dem Ausbruch des Grossbrands in Füllinsdorf steigt noch immer Rauch aus der betroffenen Gewerbehalle empor, der Geschmack nach verbranntem Kunststoff liegt schwer in der Luft. Die Halle ist komplett eingestürzt und liegt in Trümmern. Auch die daneben liegende Halle wurde durch das Feuer in schwere Mitleidenschaft gezogen.