Grosser Schaden nach Vollbrand in Wohnhaus

Am Montagmorgen, 05. Oktober, um 00.17 Uhr, ging bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft die Meldung ein, wonach an der Hexmattstrasse in Pratteln ein Doppeleinfamilienhaus in Brand geraten sei, teilt die Polizei am Montag mit. Beim Eintreffen der aufgebotenen Feuerwehr befand sich die Rückseite der Liegenschaft sowie der Dachstock einer Doppeleinfamilienhaus-Hälfte bereits in Vollbrand.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr eingedämmt und schlussendlich gelöscht werden. Personen wurden beim Brand keine verletzt.

Die Gründe für den Brand sind derzeit unklar und werden nun durch die Baselbieter Staatsanwaltschaft und die Polizei ermittelt.