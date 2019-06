Losgetreten hatte die Diskussion Grünen-Fraktionschef Klaus Kirchmayr. In einem zehnminütigen Referat begründete der Finanzexperte aus Aesch mit Folien unterlegt, weshalb die BLKB wirtschaftlich seit Jahren unter den Erwartungen bleibe.

«Eine hervorragende Bank. Punkt.»

FDP-Chefin Saskia Schenker warf Kirchmayr danach vor, er missbrauche die Behandlung des Jahresberichts der Bank für einen «Rundumschlag». Simon Oberbeck (CVP) kritisierte, dass hier zum falschen Zeitpunkt eine «Debatte auf Stammtischniveau» geführt werde. Und der abtretende Ratspräsident Hannes Schweizer (SP) warf Kirchmayr «schlechten politischen Stil» vor, der hoffentlich keine Nachahmer finde. Was war geschehen? Kirchmayr legte mit dem vorbereiteten Sermon los, obwohl der Rat zuvor seinen Antrag auf eine Eintretensdebatte abgelehnt hatte. Mehrere Landräte verliessen kopfschüttelnd den Saal.

Die BLKB sei im Moment noch in einer guten Position, stellte Kirchmayr klar. «Der Kanton sollte bei seiner Bank daher jetzt die Weichen stellen und nicht wie bei der Messe oder dem Kantonsspital zuwarten, bis er zum Handeln gezwungen wird.» Kirchmayr verwies darauf, dass die Erträge der BLKB seit 2009 um 20 Prozent gesunken seien, dies bei gleichbleibenden Kosten. Zudem sorge die BLKB mit Schalterschliessungen und Filial-Umbauten für Irritationen in der Bevölkerung. Dies alles lege nahe, dass die Politik die strategische Ausrichtung der BLKB alsbald klären müsse – schliesslich sei diese die mit Abstand wichtigste Beteiligung des Kantons, fügte er an.

Finanzdirektor Anton Lauber, der selber als Vizepräsident des zehnköpfigen BLKB-Bankrats amtet, sah sich zu einigen Klarstellungen gezwungen: «Die BLKB ist eine hervorragende Bank. Punkt. Die BLKB verdient unser Vertrauen. Punkt», schmiss Lauber energisch in den Landratssaal. Anhand von weiteren finanztechnischen Indikatoren wies er darauf hin, dass die Bank weiterhin auf solidem Fundament stehe. Zu den Schalterschliessungen sagte Lauber: Er könne zwar die Sorgen der Bevölkerung nachvollziehen. Noch immer aber zähle die BLKB im Kanton 21 Filialen – «so viele, wie keine andere Bank im Kanton Baselland», stellte Lauber klar. Auf die Stilfrage ging der Finanzdirektor indes mit keinem einzigen Wort ein.