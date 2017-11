Endlich kann die vor zwölf Jahren angestossene Gesamtmelioration in Rothenfluh beginnen. An der Gründungsversammlung werden die Vollzugs-, Schätzungs- und Rechnungsprüfungskommission gewählt sowie die Statuten genehmigt. Danach führt die Genossenschaft die Gesamtmelioration in enger Kooperation mit dem Landwirtschaftlichen Zentrum Ebenrain in Sissach durch.