Gute News für Beizen und Eventfirmen: Baselland spricht mehr Geld für Corona-Härtefälle

Für Baselbieter Unternehmen, die besonders stark von den Konsequenzen der Corona-Pandemie betroffen sind, gibts für einmal frohe Kunde: Der Landrat hat am Donnerstag für Härtefälle eine Geldspritze von 31,25 Millionen Franken beschlossen und dabei die A-fonds-perdu-Beiträge an die Firmen erhöht. So sollen bis zur Hälfte der beschlossenen Gelder – also maximal 15,625 Millionen Franken – für Finanzhilfen zur Verfügung stehen, welche die Firmen nicht zurückzahlen müssen.

Den entsprechenden Antrag von Mitgliedern der SP-, FDP- und der CVP/GLP-Fraktion hiess das Parlament mit 49 zu 31 Stimmen bei 3 Enthaltungen gut. Im selben Antrag wurde zudem festgehalten, dass ein Unternehmen A-fonds-perdu-Beiträge beantragen kann ohne gleichzeitig ein Darlehen zu beanspruchen.

Die Regierung hatte in ihrer Vorlage noch eine Koppelung von Darlehen und maximal 20 Prozent A-fonds-perdu-Beiträgen vorgesehen: Demnach hätte etwa ein Unternehmen mit einem Unterstützungsbedarf von 100'000 Franken einen Kredit über 80'000 Franken (mit Bürgschaft des Kantons) sowie einen nicht rückzahlbaren Betrag von 20'000 Franken erhalten. Über eine Bank hätten die Gesuche einfach abgewickelt werden können.

«Firmen werden verdammt, sich zu verschulden»

Dennoch stiess das Modell im Landrat auf Widerspruch: Eine Koppelung von A-fonds-perdu- Beiträgen an Kredite sei «absolut unverständlich», kritisierte Adil Koller (SP, Münchenstein), der die Änderungsanträge mit lanciert hatte. «Damit verdammen wir die Unternehmen, sich zu verschulden, nachdem wir sie zuvor zu sinnvollen aber harten Corona-Massnahmen verpflichtet haben.» Je mehr Geld die Unternehmen nach der Krise zurückzahlen müssten, desto mehr fehle dieses für Innovationen.