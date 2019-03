Hält die bürgerliche Dominanz weiter an? In den vergangenen vier Jahren bestimmten SVP und FDP mit der Hälfte aller Sitze das Geschehen. Die nationalen Trends sprechen nun für Rot-Grün.

SVP: Wider den nationalen Trend I Für die SVP gab es im Kantonsparlament in den vergangenen 28 Jahren nur eine Richtung: aufwärts. Jede Legislatur gewann die Partei Mandate hinzu, zuletzt 2015 von 24 auf 28 Sitze. Allerdings sprechen nun einige Gründe dafür, dass dieser Weg am 31. März nicht fortgeführt werden kann. Da ist der nationale Trend, der der Schweizerischen Volkspartei bei Parlamentswahlen anderer Kantone einige Verluste einbrockte. Da ist der Fakt, dass die SVP 2015 mehrere überzählige Mandate abstauben konnte, die auch leicht zu anderen Parteien hätten kippen können. Und da ist die Trennung von den beiden Allschwiler Landräten Roman Klauser und Pascale Uccella, die die Fraktion bereits zwei Sitze kostete. «Unser Ziel ist, diese Sitzverluste wieder auszugleichen», sagt Parteipräsident Oskar Kämpfer. Mit den Fokusthemen Kantonsfinanzen, Sozialhilfekosten und Gemeindeautonomie soll es gelingen, in Allschwil einen Sitz zurückzuerobern und in Oberwil gar von zwei auf drei Mandate zuzulegen. (mn) Wähleranteil 2015: 26,8% Landratssitze aktuell: 26 Landratssitze Ziel: 28

SP: Gestärkt aus der Opposition Die vier Jahre ohne eigenen Regierungsrat haben dem Selbstvertrauen der Baselbieter SP nichts anhaben können: «Wir konnten unser Profil schärfen und zeigten mit Vorstössen und Initiativen, dass wir die Kraft sind, die den Kanton vorwärtsbringt», sagt Parteipräsident Adil Koller. Zudem spricht – anders als bei der SVP – der nationale Trend für die Sozialdemokraten, haben sie doch in den vergangenen zwei Jahren bei Parlamentswahlen anderer Kantone jeweils zugelegt. Die Fokusthemen Bildung, Prämien, öffentlicher Verkehr, Umwelt und Wohnen stimmen Koller zuversichtlich, nach der Stagnation der vergangenen Wahlen dieses Mal im Landrat Sitze dazugewinnen zu können. Eine Zahl nennt er aber nicht. Möglichkeiten sieht er vor allem in den Wahlregionen 1 bis 3, wo 2015 nur wenig zum Sitzgewinn fehlte. Die SVP einzuholen, dürfte kaum gelingen, aber Koller möchte «die rechte Mehrheit brechen», damit SVP und FDP zusammen nicht mehr die Hälfte aller Sitze halten. (mn) Wähleranteil 2015: 22,0% Landratssitze aktuell: 21 Landratssitze Ziel: keine Angabe

FDP: Zurück zu alter Stärke? Bereits im Sommer 2017 definierte Paul Hofer bei seinem Amtsantritt als Parteipräsident der Baselbieter FDP 20 Landratssitze als Ziel. Das wären gleich viele wie zuletzt 2007. Hofer ist zwar weg, doch Interims-Präsidentin Saskia Schenker hält daran fest: «Wir sind eine konstruktive bürgerliche Kraft im Parlament.» Optimistisch stimmen sie der nationale Trend, aber auch Fokusthemen wie die Standortförderung mit dem Schwerpunkt auf Innovation, die ideologiefreie Unterstützung sowohl des öV wie des motorisierten Individualverkehrs oder das Fördern der Eigenverantwortung des Bürgers. Einen Sitzgewinn soll es laut Schenker im Wahlkreis Sissach geben, da dort Jürg Degen als «Stimmenfänger» für die SP wegfällt. Potenzial sieht sie auch in den Wahlkreisen Muttenz und Allschwil. In der grössten Baselbieter Gemeinde fehlte 2015 nur wenig zum Sitzgewinn. Überzeugt ist sie, dass die interne Unruhe rund um Hofers Abgang Ende 2018 keine Stimmen kosten wird. (mn) Wähleranteil 2015: 19,0% Landratssitze aktuell: 17 Landratssitze Ziel: 20

CVP: Wider den nationalen Trend II So wie die SVP in den vergangenen 28 Jahren stetig zulegte, büsste die CVP Sitz um Sitz ein. Das deckt sich mit dem aktuellen nationalen Trend, der die Partei vielerorts weiter an Boden verlieren sieht. 2019 soll für die CVP Baselland jedoch das Jahr der Wende sein: «Ich mache dasselbe wie Gerhard Pfister, der die Partei national neu aufgestellt hat», sagt Präsidentin Brigitte Müller-Kaderli. Die Baselbieter CVP habe mit einem neuen Team viel früher als die anderen Parteien mit dem Wahlkampf begonnen. Eine Image-Kampagne positioniert die Christdemokraten wieder verstärkt als Partei der Mitte. Müller: «Es braucht mehr Konsens und Kompromisse. Der Wähler hat gemerkt, dass die Machtballung bei der SVP nichts gebracht hat.» Einen Sitz möchte die CVP in Binningen holen, wo sie ihn 2015 knapp verloren hatte. Hoffnungen setzt Müller auch auf die gemischte Mitte-Liste mit BDP und GLP im Oberbaselbiet, wo etwa der Oberdörfer Gemeindepräsident Piero Grumelli für die CVP antritt. (mn) Wähleranteil 2015: 9,6% Landratssitze aktuell: 8 Landratssitze Ziel: 10

Grüne Partei: Grosswetterlage spricht für sie 2011 spielte der Fukushima-Effekt den Baselbieter Grünen in die Karten. Sie holten sich zwölf Mandate. Vier Jahre später folgte der Absturz auf acht. Noch vor Beginn der Legislatur wurde Jürg Wiedemann ausgeschlossen, und Regina Werthmüller folgte ihm. «Wenn wir im Kanton wirklich etwas verändern wollen, brauchen wir wieder deutlich mehr Grüne im Landrat», sagt Parteipräsident Bálint Csontos. Unrealistisch sind Sitzgewinne nicht: Zurzeit ist die Klimaerwärmung wieder in aller Munde, und nationale Trends sehen die Grünen im Hoch. Csontos glaubt aber eher an die Zugkraft der einzelnen Kandidaten, darunter alle sechs Bisherigen – auch wenn etwa Stimmengarant Philipp Schoch (Pratteln) während der Legislatur abtrat. Eine Ziel-Sitzzahl möchte Csontos nicht nennen. Er rechnet sich aber gute Chancen in den Wahlregionen 2 und 4, vielleicht auch in der Region 1 aus und kommt so auf potenziell fünf Sitzgewinne. «Das wäre natürlich massiv», ist er sich bewusst. (mn) Wähleranteil 2015: 9,6% Landratssitze aktuell: 6 Landratssitze Ziel: keine Angabe

EVP: Reichts nun zur Fraktionsstärke?  Es ist Fluch und Segen zugleich: Die Baselbieter EVP ist die Fünf-Prozent-Partei. Seit über 40 Jahren bleibt der Wähleranteil praktisch konstant. Das deutet auf eine treue Stammwählerschaft, aber auch auf eine geringe Erneuerungskraft hin. Das Problem: Der Wähleranteil reicht im Landrat jeweils für vier Sitze. Für die Bildung einer eigenen Fraktion wären aber fünf nötig. Parteipräsident Martin Geiser will einen weiteren Anlauf unternehmen. «Zwischen Zuversicht und Wunsch» pendle seine Gefühlslage. Zuversichtlich stimmt ihn vor allem die Situation in der Wahlregion 2, spezifisch in Reinach: «Dort haben wir vor rund einem Jahr eine neue Sektion gegründet und sehen einiges an Potenzial.» Geiser hofft auch, dass das Landratspräsidium von Elisabeth Augstburger 2017/18 der Partei Schub gibt. Allerdings trat die äusserst beliebte Liestalerin direkt danach zurück. Ob die EVP diesen Sitz mit der Nachgerückten Priska Jaberg halten kann, ist offen. (mn) Wähleranteil 2015: 5,4% Landratssitze aktuell: 4 Landratssitze Ziel: 5

GLP: Klein, aber ambitioniert National machte sich bei den Grünliberalen seit ihrem furiosen Wachstumsschub 2011 Ernüchterung breit. «Die GLP wird schweizweit wieder zulegen, die Talsohle ist durchschritten», gibt sich der Baselbieter Parteipräsident Hector Herzig allerdings kämpferisch. Dieses Selbstbewusstsein spiegelt sich in den Zielen für die Landratswahlen: Fünf Sitze sollen es werden, also zwei mehr als bisher. Das würde Fraktionsstärke bedeuten. Herzig hofft – fast stärker als die Grünen – auf einen Klima-Effekt. «Klimaschutz ist vor allem unter den jungen Menschen ein grosses Thema. Und viele Junge wählen längst nicht mehr nur militant grün, sondern denken auch liberal.» Die GLP glaubt, dass ihre drei bisherigen Sitze sicher sind. Einen Sitzgewinn erhofft man sich dank der gemischten Mitte-Liste mit BDP und CVP im Oberbaselbiet. Herzig nennt aber auch die Agglomeration, speziell Reinach, als ein Gebiet, wo die GLP zulegen könne. Er weiss aber auch: «Das Baselbieter Wahlsystem ist unberechenbar.» (mn) Wähleranteil 2015: 4,4% Landratssitze aktuell: 3 Landratssitze Ziel: 5