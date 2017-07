Der Baselbieter Hanf-Pionier Patrick Gubler muss erneut ins Gefängnis: Der 37-jährige hatte nach seiner letzten Haftentlassung mit viel Know-how geholfen, Indoor-Hanfplantagen im Kanton Zürich auf Vordermann zu bringen. Auch hat er im Baselbiet über tausend Hanfstecklinge verkauft. «Die Motivation war hauptsächlich das Geld. Aber Sie haben einen gewissen Berufsstolz, offenbar fasziniert Sie eine perfekt funktionierende Anlage», sagte Gerichtspräsident Christoph Spindler.

Das Dreiergericht verhängte gegen ihn am Freitag eine unbedingte Freiheitsstrafe von 25 Monaten wegen schwerer und bandenmässiger Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Hälfte davon hat der Mann bereits in Untersuchungshaft abgesessen. Das Strafmass ist noch nicht rechtskräftig, zumal ein anderes Verfahren noch immer am Baselbieter Kantonsgericht hängig ist.

Bislang wurde der Mann von 2005 bis 2015 schon fünfmal verurteilt, das Urteil beinhaltet aber auch neue Delikte aus jener Zeit. Das ist ein Fall von sogenannter retrospektiver Konkurrenz, das Gericht muss die alten Strafurteile berücksichtigen, eine Gesamtstrafe bilden und abgesessene Strafen abziehen. So blieben netto noch 25 Monate.

Spindler betonte, der Mann sei teilweise kooperativ gewesen, allerdings hatte er ein Geständnis wieder zurückgezogen. «Reue im eigentlichen Sinne konnten wir nicht sehen. Er ist überzeugt, dass das richtig ist, was er tut». Immerhin habe er nun einen Lehrabschluss und einen legalen Beruf in Aussicht.

«Wenn Sie Ihr Talent legal einsetzen können, wäre das durchaus erstrebenswert», sagte Spindler. Legal einsetzen könnte er dieses in den Anbau von CBD-Hanf. (rud/haj)